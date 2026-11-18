Una pareja y un bebé de un año salieron ilesos de un ataque a tiros ocurrido anoche mientras transitaban por la autopista PR-52, en Caguas.

Según informó la Policía, el incidente se reportó a eso de las 9:50 p.m. en la salida hacia la avenida José Garrido.

El querellante, un hombre de 23 años, indicó que viajaba en una guagua Honda Odyssey junto a una mujer de 22 años y un menor de un año cuando alguien desde otro vehículo, descrito como de color oscuro, realizó varios disparos.

La guagua recibió varios impactos de bala, pero ninguno de sus tres ocupantes resultó herido.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas quedaron a cargo del caso.