Kevin Javier Vargas Soto, de 33 años, fue identificado como el mecánico que murió luego de que un vehículo que estaba levantado en un pino cayera sobre su cuerpo mientras realizaba trabajos de mecánica en Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió a eso de las 3:30 p.m. del martes en los predios de la gasolinera Cortés, ubicado en la calle Post.

Según la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona que había quedado pillada debajo de un vehículo de motor.

Al llegar, los policías municipales encontraron a Vargas Soto debajo del auto. Vargas Soto alegadamente realizaba trabajos de mecánica mientras el vehículo permanecía levantado en el pino del garaje, cuando este cedió y el carro cayó sobre él.

El impacto le ocasionó heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

El agente Olfred Ortiz, de la Unidad de Servicios Técnicos, y el sargento Jean Lamberty, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, continuarán con la investigación junto al fiscal Melvin Pérez.