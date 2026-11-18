Un hombre de 30 años fue asesinado y otro de 27 resultó herido de bala durante un incidente reportado anoche en Arecibo, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:39 p.m. detrás de la fábrica Eaton, en la carretera PR-682, en el barrio Cercadillo.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre de 27 años con una herida de bala en el abdomen. El perjudicado se encontraba en el interior de un Mitsubishi Lancer gris del año 2010.

Paramédicos lo atendieron en la escena y lo transportaron a un hospital. En el vehículo se ocupó una pistola Glock negra, para la cual posee licencia de armas.

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Los agentes también localizaron un Honda Accord color oro del año 2001, en cuyo interior estaba el cuerpo baleado de Luis Manuel Rodríguez Ballester, de 30 años y residente de Arecibo.

La Policía indicó que también se ocupó un arma de fuego en el segundo vehículo, para la cual Rodríguez Ballester tenía licencia.

Las autoridades ocuparon ambos vehículos y las armas de fuego como parte de la investigación.

El agente Rafael Román Fuentes, del Precinto 207 de Sabana Hoyos, realizó la investigación preliminar. Posteriormente, el agente Obet Mercado Arce, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, asumió la pesquisa junto al fiscal Ismael Ortiz.