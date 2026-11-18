Un hombre de 41 años fue asesinado en la calle Los Rivera del sector Miñi Miñi, en Loíza, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada al precinto de Loíza alertó sobre una persona herida de bala en el lugar, a eso de las 9:28 p.m. del martes.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de Billy Joet Díaz De Jesús, de 41 años.

Las circunstancias en las que ocurrió el crimen se encuentran bajo investigación.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto al fiscal José Carrasquillo, quedaron a cargo de la pesquisa.