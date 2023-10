Las autoridades no descartan ningún móvil en el caso del asesinato de un matrimonio de adultos mayores en su hogar, localizado en el barrio Arenales Bajos en Isabela, cuyos cadáveres baleados fueron hallados durante la noche de ayer, miércoles. No obstante, la teoría del robo domiciliario ha prevalecido.

La investigación ha revelado que recientemente la pareja había vendido una propiedad en dicha comunidad por unos $200,000, lo que pudo haber llamado la atención del autor o responsables de los horrendos crímenes, indicó el teniente coronel Gerardo H. Oliver Franco, encargado de la rama investigativa.

“No descartamos ningún móvil, pero hasta ahora el de mayor fuerza es el robo domiciliario, por la venta de la casa ubicada muy cerca y pudieron pensar que tenían parte del dinero en la residencia”, observó Oliver Franco.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, organizó un equipo especializado de trabajo para el esclarecimiento del asesinato de la pareja de adultos mayores que se cree fue ejecutada el martes.

“Formalicé un equipo de investigación compuesto por Homicidios personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, Inteligencia Criminal, Drogas, Cradic (Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal) y Robos a Bancos”, indicó López Figueroa.

Durante la noche de ayer, miércoles, la agente de la Policía Municipal de Isabela, Luz Medina, divisó un vehículo marca Hyundai Tucson, color vino y del año 2019, estacionado a orillas de la carretera PR-2 en el barrio Mora de ese pueblo y cuando verificó la tablilla, obtuvo la información del dueño registral, movilizándose hacia la residencia donde pudo observar uno de los cadáveres a través de una ventana.

A las 9:32 p.m. se activó el protocolo y se movilizaron los investigadores de la División de Homicidios de Aguadilla y con el consentimiento de un familiar se abrió la residencia, la cual no tenía nada forzado lo que sugiere que él o los sospechosos podrían ser personas conocidas.

El cadáver de Angélica Adorno Cruzado, de 77 años, con heridas de bala en el rostro y las manos atadas fue localizado en la sala y el de su esposo, Ildefonso Janeiro Rodríguez de 83 años, que estaba en una habitación, tenía cinta adhesiva en los ojos y la boca y un impacto de bala en la cabeza.

“Estamos verificando material fílmico (cámaras de seguridad) por toda la ruta hasta donde se encontró el vehículo. La familia no tenía vecinos muy cerca y vivían en un área distante. No se descarta ningún motivo, ni robo domiciliario ni nada. No le llevaron nada ni sus prendas”, reiteró López Figueroa.

Las cámaras de seguridad de la residencia fueron desconectadas.

Se entrevistan a familiares, allegados y a personas que realizaban labores de mantenimiento en la residencia en busca de pistas que ayuden a señalar a uno o varios sospechosos para esclarecer los asesinatos que han consternado a los puertorriqueños.

Janeiro Rodríguez tenía cuatro armas de fuego registradas a su nombre en su licencia de portación, de las cuales solo dos aparecieron.

La pareja viajaba constantemente a la ciudad de Orlando en Florida y algunos de sus allegados, que no los veían desde el martes, pensaron que estaba fuera de la isla.

Al preguntarle si figuraban como testigos en alguna investigación en curso, el comisionado respondió que ese dato no ha surgido.

El agente Juan López Rivera, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla y el fiscal Héctor Crespo Correa, trabajaron la escena junto al personal de la División de Servicios Técnicos.

Se ocupó la guagua para fines periciales.

Por su parte, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó a través de su portavoz de prensa, Betsy Rivera, que el vehículo no ha sido sometido para análisis.

“Una vez llegue al Instituto, peritos de la Sección de Análisis de Vehículos y reconstrucción de escenas estarán realizando el análisis del mismo”, dijo.

Mientras, se dio a conocer que los cuerpos de los envejecientes fueron recibidos esta tarde y las autopsias están programadas para realizarse mañana viernes.