Un agente adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de Mayagüez se contaminó con fentanilo, que es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, mientras participaba en dos allanamientos en el sector Dulces Labios, de ese municipio.

Según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, el agente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Su condición es estable.

La administración del medicamento naloxona, puede revertir los efectos de opiodes en el organismo.

En la intervención se arrestó una persona con sustancias controladas.

Un equipo especializado de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) se unió a la investigación.