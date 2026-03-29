El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, anunció hoy la puesta en marcha del Plan de Seguridad Municipal que estará vigente durante el periodo de Semana Santa, en el cual se anticipa una alta afluencia de visitantes y actividad turística en la ciudad.

El primer ejecutivo municipal explicó que, durante los pasados días, se han llevado a cabo reuniones de coordinación con los componentes de seguridad municipal y estatal para garantizar un plan de trabajo organizado, preventivo y efectivo.

“Hemos desarrollado un plan de trabajo que comenzará a implementarse desde el lunes 30 de MARZO hasta el domingo 05 de ABRIL. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de los residentes y de los miles de visitantes que llegan a nuestro pueblo para estas fechas. Este plan es uno en conjunto con el Departamento de Seguridad Pública Municipal, la Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal y la Policía Estatal”, expresó el alcalde Roldán Concepción mediante declaraciones escritas.

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Refuerzo de seguridad en zonas de alta concurrencia

El plan contempla vigilancia reforzada en áreas de alta actividad turística, incluyendo:

-Playa Crash Boat

-Playas de las Ruinas en la Base Ramey

-Peña Blanca

-Punta Borinquen

-Parque Colón

-Paseo Real Marina

En el caso de Crash Boat, una de las playas más visitadas de la región, se implementará un plan especial de tránsito vehicular para asegurar el acceso ordenado y la seguridad de los bañistas.

“Nuestra policía municipal estará monitoreando estas zonas, reforzada por el sistema de cámaras de seguridad que hemos desplegado estratégicamente. Queremos asegurar que cada visitante disfrute de manera segura y organizada”, destacó el alcalde.

El municipio también anticipa un aumento en la visita a sus atractivos recreativos y gastronómicos, incluyendo la pista de patinaje y el Discovery Bay en el Parque Colón. “En el Paseo Real Marina se estará implementando un plan coordinado para mantener el control vehicular y la vigilancia preventiva, permitiendo así el disfrute seguro del paseo y de los comercios de la zona”, añadió Roldán.

Por su parte el director del Departamento de Seguridad Pública Municipal, Wilfred Torres destacó el compromiso de la administración en mantener a los miembros del componente de seguridad equipados y listos para realizar una labor eficaz. Es por esta razón que se anuncia la incorporación de nuevos equipos para mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia municipales entre los que se encuentran, camión de rescate, vehículo SUV de primera respuesta, equipo de extricación vehicular, equipo de rescate acuático y equipo de rescate vertical” enumero Torres

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“Estos nuevos recursos fortalecen significativamente nuestra capacidad de respuesta. Nuestro personal está preparado y equipado para atender emergencias de manera más rápida y efectiva, especialmente en un periodo de tanta actividad como Semana Santa”, afirmó Torres.

Finalmente, el primer ejecutivo municipal enfatizó que, durante todo el periodo, el municipio contará con todo el personal disponible de la Policía Municipal y de la Oficina de Manejo de Emergencias, quienes estarán distribuidos en zonas de mayor presencia vehicular y de uso recreativo.

“Le damos la bienvenida a los miles de visitantes que se darán cita este fin de semana en nuestra Ciudad de Encantos. Estamos seguros de que disfrutarán de su estadía en Aguadilla. Solicitamos la colaboración de todos para que estos días transcurran sin incidentes que lamentar”, concluyó el alcalde Roldán Concepción.