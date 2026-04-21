El alcalde de Coamo, Juan C. “Tato” García Padilla, exigió hoy al superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, acción ante la escalada de violencia en su municipio donde se han reportado tres asesinados en menos de 24 horas.

En lo que va de año se han reportado seis asesinatos en ese municipio.

En su cuenta de Facebook, indicó que se comunicó con el funcionario para que se tomen estrategias anticrimen más efectivas para atajar la incidencia criminal vinculada al narcotráfico y viejas rencillas.

“No podemos permitir que unos pocos continúen alterando la paz de nuestras comunidades. Es necesario identificar, intervenir y sacar de circulación a quienes sabemos están vinculados a la actividad criminal que tanto afecta la tranquilidad de nuestra gente. Nuestro pueblo merece vivir seguro. Por eso, continuaremos insistiendo en estrategias más efectivas, mayor vigilancia y acción coordinada entre las agencias de ley y orden”, lee el mensaje.

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El caso más reciente se reportó a las 12:32 a.m. de hoy, martes, cuando se encontró el cadáver baleado de Stanley Edney Zayas, de 37 años y vecino de Coamo, en el interior de una camioneta Chevrolet Silverado, color negro y del año 2005.

En la escena se recuperaron múltiples casquillos de bala como evidencia al igual que el vehículo.

El fiscal Marcos Algarín y la agente Elizabeth Alvarado, de la División de Homicidios de Aibonito investigaron la escena.

Al presente no se ha establecido algún vínculo entre este crimen con el de una pareja reportado a las 9:14 a.m. de ayer, lunes, en el apartamento 122 del edificio siete del residencial Jardín del Edén, en Coamo. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo González Mateo de 41 años, con antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas y Yilennies Figueroa Burgos de 31 años.