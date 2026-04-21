Las autoridades identificaron como Stanley Edney Zayas, de 37 años y residente de Coamo, al hombre asesinado durante la madrugada de este martes en el barrio Pastos Santa Ana de ese municipio, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:41 a.m. en el kilómetro 5.1 de la carretera 5556, luego de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala en el área.

Al llegar los agentes, encontraron a Zayas en el interior de una pickup Chevrolet Silverado, del año 2005, color negro, con heridas de bala y calcinado.

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Un familiar identificó a Zayas en la escena, indicó la Uniformada.

El caso fue referido por la agente Michelle Vázquez, del distrito de Coamo, al agente Leonel Alicea, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, en conjunto con el fiscal Marcos Algarín.

Con este caso, ya suman tres asesinatos reportados en Coamo en menos de 24 horas, luego de que ayer, a las 9:14 de la mañana, las autoridades investigaran un doble asesinato en ese municipio.