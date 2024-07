Ana Irma Rivera Lassén está a un paso de figurar como candidata a comisionada residente del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) en la papeleta a la gobernación de las próximas elecciones generales tras alcanzar un acuerdo favorable con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en un proceso de mediación que lideró el Departamento de Justicia.

Según registra en el expediente federal del caso, tanto la CEE como Rivera Lassén firmaron el acuerdo en la tarde de este jueves. El mismo fue presentado ante la jueza federal Aida Delgado Colón, quien determinará si lo acoge y cierra el caso radicado por la legisladora. La determinación de la magistrada llevaría a que se concrete el pacto alcanzado entre las partes.

PUBLICIDAD

Este acuerdo se logró como parte de la demanda que radicó Rivera Lassén ante el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, para reclamar que la CEE la certificara como candidata.

La moción conjunta presentada establece que “hoy temprano las partes alcanzaron el acuerdo de conciliación que es adjunto al presente, que pone fin al presente litigio”.

En parte, se explicó que el acuerdo se alcanza para evitar que el caso federal retrase la impresión de papeletas y otros procesos que se tienen que realizar de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.

“Para evitar retrasos que puedan poner en peligro los procedimientos necesarios que deben completarse en tiempo y forma de acuerdo con el Código Electoral de Puerto Rico, las partes consideraron que este acuerdo es la mejor solución a este asunto”, se indica en el acuerdo firmado por Rivera Lassén y la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla.

Rivera Lassén demandó el pasado 20 de junio a la CEE, representada por su presidenta interina, debido a que no fue descalificada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para poder aspirar al cargo de comisionada residente en medio de la controversia por no haber radicado endosos. Pese a ello, la Comisión no dio paso a certificarla.

Cuando anunció la acción legal, explicó que el pleito buscaba, “no solamente proteger nuestra candidatura, sino mover esta discusión al foro federal”.

A juicio de la también senadora y expresidenta del Colegio de Abogados, la jurisprudencia aplicable en su caso está sostenida en la Ley de Relaciones Federales con los Estados Unidos. Aludió a que la misma no establece un requisito de recogido de endosos a los comisionados residentes.

PUBLICIDAD

La controversia que desencadenó a este proceso legal se debió a que los candidatos del MVC no recogieron endosos, ya que iban a realizar un proceso alterno de selección de sus representantes y no unas primarias de pueblo. El proceso llevó a que carios candidatos del MVC fueran descalificados por el Tribunal Supremo y no podrán aspirar bajo la insignia de la colectividad en la papeleta de las elecciones generales. Estos son Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe Riefkohl y Alejandro Santiago Calderón.

Nogales Molinelli y Bernabe Riefkohl anunciaron que aspirarán por nominación directa.