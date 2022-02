El Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal (Cradic) analizará el contenido de los equipos electrónicos que utilizaba la niña de 9 años, que fue transportada sin vida durante la noche del martes a un hospital en Caguas, para conocer su interacción en las redes sociales y en las aplicaciones, como parte de la investigación de la teoría de que se privó de la vida.

El capitán Carlos Alicea, director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Caguas, indicó que se indagará si la menor pudo haber participado de alguno de los retos que circulan por la aplicación de Tik Tok, tuvo acceso a contenido sobre suicidio o si era víctima de algún acoso escolar, entre otras de las numerosas posibilidades, que hasta el momento no han surgido.

Estas gestiones investigativas para recopilar evidencia disponible que les ayude a llegar a una conclusión de qué ocurrió, se realizan mientras un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) les certifica la causa y manera de muerte, lo cual es determinante.

“Le entregamos su equipo tecnológico al personal de Cradic para que analice su contenido y observe si hay algo respecto al ángulo del reto de Tik Tok”, agregó el capitán Alicea, quien entienden que al presente siguen enfocados en la teoría de que se privó de la vida.

Durante el transcurso de la pesquisa, los investigadores advinieron en conocimiento de que la menor mantenía un patrón de ausentismo escolar, al igual que su hermano de 5 años, desde el mes de octubre del año pasado, el cual se agravó durante este semestre ya que no habían acudido ni un solo día a clases. La menor cursaba el tercer grado en la escuela Nicolás Aguayo Aldea.

Un trabajador social del Departamento de Educación investigó la querella inicial e hizo un referido al Departamento de la Familia, pero esta última agencia al momento de la tragedia no había asignado el caso.

Los sucesos se reportaron a eso de las 10:07 p.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando se notificó que encontraron a una menor en un apartamento del residencial Raúl Castellón, en Caguas, inconsciente, con una toalla atada al cuello. Esa pieza de evidencia también fue ocupada para su análisis pericial.

La progenitora y una vecina optaron por llevarla en un vehículo privado al hospital Hima en Caguas y a su llegada la Dra. Carmen Mercado declaró que la menor llegó sin signos vitales.

La progenitora de la fallecida informó inicialmente que la niña había entrado al baño a eso de las 9:30 p.m. y transcurridos unos 20 minutos a no escuchar ruidos optó por entrar y la vio colgada de una celosía de una ventana.

El DF le entregó la custodia provisional de los dos hermanitos de 3 y 5 años, a su padre biológico, que no es el mismo que el de la menor.

El padre de la niña se encuentra en prisión, pero no se explicó si estaba afectada emocionalmente por esa razón.

“No tenemos información de que había sido maltratada, si entendemos que había un patrón de ausentismo en el área escolar y un referido del Departamento de Educación al Departamento de la Familia en ese sentido”, sostuvo el capitán en una entrevista anterior.

Pendiente de estudio

De otro lado, en el caso del niño de 8 años que fue encontrado muerto en la ducha con una manga entrelazada en el cuello, el 11 de noviembre del año pasado, en la urbanización Colinas de San Francisco en Aibonito, continúa pendiente de estudio en el ICF.

El director del CIC de Aibonito, teniente Edgardo González, dio a conocer que al día siguiente de su muerte, recibieron una certificación parcial del patólogo forense Dr. Carlos F. Chaves, quien realizará análisis adicionales, entre ellos de la manga de metal flexible para corroborar o descartar la teoría de los investigadores de que se trató de una muerte accidental.

“De acuerdo a las entrevistas que realizamos con su familia, amigos y en la escuela, no hemos encontrado ningún indicio de que se suicidara. Hablamos con sus maestros, era muy buen estudiante, verificamos sus libretas y el menor no estaba activo en las redes sociales. Descartamos que se tratara de un Tik Tok ‘challenge’, él no estaba en esa aplicación y porque al momento de los hechos no tenía un teléfono celular. El reto en estos casos es que se grabe y suba el vídeo a las redes sociales para demostrar que lo superó”, puntualizó el teniente González.

Si usted o alguien que conoce se siente agobiado o está considerando el suicidio, es importante buscar ayuda. Puede llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 TDD) las 24 horas del día, los siete días de la semana, libre de costo y confidencial.