El convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, solicitará una reconsideración a la decisión tomada ayer, viernes, por un panel de jueces del Circuito de Apelaciones de Boston, que confirmó su convicción por delitos relacionados a corrupción pública, así como la sentencia de cinco años y tres meses de prisión que se le impuso.

Así lo confirmó el abogado José Olmo Rodríguez a Primera Hora, tras reaccionar a la determinación.

“Voy a pedir reconsideración”, afirmó.

Pérez Otero está ingresado en una prisión de Alabama. Según el Negociado federal de Prisiones, terminará su condena el 15 de octubre de 2027.

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La decisión del panel del Circuito de Apelaciones de Boston se resumió en dos oraciones: “Esta causa fue sometida a apelación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y fue argumentada por los abogados. Tras considerar los argumentos, se ordena, resuelve y decreta lo siguiente: Se confirman las condenas y sentencias de Ángel Pérez-Otero”.

La apelación fue presentada en febrero de 2024.

En el proceso de evaluación de la condena y sentencia contra Pérez Otero, por haber recibido pagos del convicto empresario Oscar Santamaría a cambio de concederle contratos a sus empresas en el municipio de Guaynabo, estuvo el juez puertorriqueño, Gustavo Gelpí. También evaluaron la apelación los jueces David Barron y Rogeriee Thompson.

En una opinión publicada por Barron, quien actuó como presidente del panel de jueces del Apelativo, se señaló que “Pérez impugna sus condenas alegando que no se presentaron pruebas suficientes durante el juicio, que la acusación contenía un defecto, que hubo una discrepancia perjudicial en la sentencia, que las instrucciones dadas al jurado fueron inapropiadas y que el Tribunal de Distrito no protegió al jurado contra posibles sesgos. También impugna la razonabilidad procesal y sustantiva de sus sentencias. Nosotros confirmamos la sentencia”.

Luego pasó a realizar una extensa explicación de los hechos y los argumentos lanzados por la defensa de Pérez Otero. Se reiteró en que los planteamientos no prosperaban.

“Por las razones expuestas, se confirman las condenas y sentencias de Pérez”, concluye.

Pérez Otero resultó culpable el 22 de marzo de 2023 de haber cometido conspiración, soborno y extorsión.

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El exalcalde fue sentenciado por la jueza federal Aida Delgado Colón el pasado 12 de febrero a cumplir 63 meses de prisión o lo que representa cinco año y tres meses bajo confinamiento.

El exalcalde fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario Santamaría y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresario daba dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Pérez Otero fue el único que no acogió un acuerdo y fue a juicio.

En específico, la Fiscalía federal imputó a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2018 al 19 de agosto de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo.

En el juicio, los abogados de defensa que el dinero que Santamaría le daba a Pérez Otero eran contribuciones políticas ilegales para saldar las deudas de la campaña política del 2017.

Como parte de la prueba que desplegó la Fiscalía federal durante el juicio se destacaron fotos y vídeos grabados por Santamaría en el que se le ve al exalcalde recibiendo el dinero en sobres. En una ocasión, Pérez Otero se escondió la paca de dinero en la media que utilizaba.