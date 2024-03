El convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, ingresó ayer, lunes, a prisión, luego de que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston le denegara la petición realizada por sus abogados de permanecer en libertad bajo condiciones de fianza en lo que se apelaba el veredicto y sentencia en su contra por corrupción pública.

La información fue confirmada a Primera Hora por uno de sus defensores, José Olmo.

“Le notificaron que debía entregarse en Alabama y allí está, con su familia se entregó”, sostuvo.

La entrega voluntaria se realizó un día antes de su fecha límite para ingresar a prisión, que era hoy, martes, 26 de marzo. Todavía no ha sido registrada de manera oficial por el Negociado de Prisiones.

Olmo indicó que la cárcel designada al otrora líder de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, de 53 años, es un campamento de mínima seguridad, localizada en una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Montgomery, Alabama. La misma alberga a unos 662 prisioneros.

Explicó que el pasado jueves, luego de que la jueza federal Aida Delgado Colón, denegara la moción de emergencia , la cual presentó junto a los abogados Eduardo Ferrer y Osvaldo Carlo para intentar evitar que Pérez Otero tuviese que ingresar a prisión, radicó la apelación a Boston. La decisión bajó ayer mismo, en negativa.

Se le preguntó el estado anímico de su cliente previo a ingresar a la prisión, a lo que dijo que “Ángel es una persona muy tranquila, sosegada y así lo ha estado en todo el proceso”.

Delgado Colón fue quien sentenció a Pérez Otero el pasado 12 de febrero a cumplir 63 meses de prisión o lo que representa cinco años y tres meses bajo confinamiento . La sentencia se dio a casi un año de que un jurado lo encontrara culpable de conspiración, soborno y extorsión por recibir pagos de empresario Oscar Santamaría a cambio de concederle contratos a sus empresas en el municipio de Guaynabo.

En torno a la decisión de no permitirle la libertad bajo fianza, Olmo expresó que “me decepcionó que Boston no le concediera la fianza. En un caso cualquiera, un juez razonable puede diferir uno de otro en cuanto a controversias legales, no de hecho, y dependiendo de la aplicación de la ley, puede ser culpable o no, en base a los mismos hechos testificados por Santamaría”, expresó.

En la decisión del Apelativo, tomada por los jueces William J. Kayatta, Julie Rikelman, así como el expresidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpí, se determinó que el acusado, en este caso Pérez Otero, “no ha demostrado que su apelación plantea una cuestión sustancial que probablemente resulte en una revocación, un nuevo juicio, una sentencia no carcelaria o una sentencia de prisión reducida más corta que el tiempo cumplido en lo que espera la apelación”.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario colombiano y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que Santamaría daba dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Santamaría, quien será sentenciado el próximo 2 de abril, y Delgado Montalvo, quien deberá cumplir un año en prisión por sus delitos, testificaron durante el juicio.