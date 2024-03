El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, deberá entregarse a una prisión federal en o antes del próximo 26 de marzo, por lo que sus abogados han radicado una moción “de emergencia” para clamar que su cliente continúe bajo las condiciones de libertad bajo fianza en lo que se atiende la apelación de su convicción federal.

La moción fue presentada anoche por los abogados Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo. En la misma, se reprocha que a Pérez Otero no se le haya asignado la prisión solicitad, que fue una en Pensacola, Florida. Más, sin embargo, el pedido no es un cambio de prisión asignada, sino que el convicto expresidente de la Federación de Alcaldes no tenga que ingresar a prisión todavía.

“Con esta moción el señor Pérez Otero solicita respetuosamente que la Honorable Corte le permita permanecer bajo fianza con la fianza de comparecencia de $10,000 pendiente de apelación. Pruebas claras y convincentes establece que, si permanece liberado, no hay probabilidad de que el señor Pérez Otero huya ni represente un peligro para la seguridad de cualquier otra persona o de la comunidad; y que la apelación de la sentencia no corresponde a la intención de crear una demora”, establece el documento judicial, adjunto al expediente.

Los abogados de Pérez Otero radicaron su apelación a la decisión que tomó un jurado de encontrarlo culpable por unanimidad de cargos relacionados a los sobornos que recibió del empresario Oscar Santamaría a cambio de contratos en el municipio de Guaynabo. Específicamente, resultó culpable el 22 de marzo de 2023 de haber cometido conspiración, soborno y extorsión.

El exalcalde fue sentenciado por la jueza federal Aida Delgado Colón el pasado 12 de febrero a cumplir 63 meses de prisión o lo que representa cinco año y tres meses bajo confinamiento. Esta sentencia dio paso a la apelación del veredicto y la sentencia, que fue radicada el pasado 23 de febrero.

“El acusado apela por la denegación de varias mociones previas al juicio por la violación de derechos (incluyendo, pero no limitado a su derecho constitucional a un juicio justo”, indica la breve moción presentada para solicitar que el Tribunal de Primer Circuito de Boston analice el caso contra Pérez Otero.

Al ser contactado por Primera Hora, el abogado Olmo indicó que a Pérez Otero se le designó una prisión de Alabama para cumplir su sentencia.

Dijo estar esperanzado de que se les conceda el tiempo requerido al exalcalde en lo que se espera la apelación.

“Esperamos que la jueza (Delgado Colón) lo vea con bueno ojos, porque no es nada extraordinario lo que estamos pidiendo y él ha cumplido todas las condiciones impuestas y cuando tenga que cumplir cárcel lo hará”, sostuvo.

Por su parte, Ferrer explicó que para el proceso de apelación “no tenemos todavía fecha” de vistas. Explicó que “está corriendo el proceso de notificación y enviar expediente por parte del tribunal”.

Promedió que una apelación podría demorar “entre seis meses a un año, por lo menos”. Este sería el periodo que Pérez Otero continuaría en libertad, si se concede el pedido de permanecer bajo las condiciones de fianza en lo que se atiende el caso.