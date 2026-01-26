Dos personas resultaron con heridas graves tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a eso de las 9:30 de la noche del domingo, en el kilómetro 22.3 de la carretera PR-5, en Naranjito.

Según la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, Irvin Miranda, de 36 años, conducía una guagua Toyota Rav4 cuando presuntamente invadió el carril contrario e impactó de frente un vehículo Toyota Corolla.

El Toyota Corolla era conducido por José Calderón, de 30 años, quien viajaba acompañado de Leis García. Ambos resultaron con heridas de gravedad y fueron transportados a un hospital para recibir atención médica.

Miranda, por su parte, sufrió heridas leves.

A ambos conductores se les realizó la prueba de alcohol en la sangre como parte del protocolo investigativo.

Los vehículos involucrados fueron ocupados y trasladados a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón.

La investigación está a cargo del agente José Morales, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, en unión a la fiscal Arleen González.