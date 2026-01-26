Dos personas resultaron con heridas graves tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a eso de las 9:30 de la noche del domingo, en el kilómetro 22.3 de la carretera PR-5, en Naranjito.

Según la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, Irvin Miranda, de 36 años, conducía una guagua Toyota Rav4 cuando presuntamente invadió el carril contrario e impactó de frente un vehículo Toyota Corolla.

El Toyota Corolla era conducido por José Calderón, de 30 años, quien viajaba acompañado de Leis García. Ambos resultaron con heridas de gravedad y fueron transportados a un hospital para recibir atención médica.

Relacionadas

  1. Matan a hombre en el sector El Guano de Barrio Obrero

  2. Hombre es asesinado en sector Tocones de Loíza

  3. Choque deja dos menores de edad con heridas graves

Miranda, por su parte, sufrió heridas leves.

A ambos conductores se les realizó la prueba de alcohol en la sangre como parte del protocolo investigativo.

Los vehículos involucrados fueron ocupados y trasladados a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón.

La investigación está a cargo del agente José Morales, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, en unión a la fiscal Arleen González.