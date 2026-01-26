Una escena violenta se reportó esta madrugada en Barrio Obrero, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros en el sector El Guano, ubicado en la avenida Barbosa.

Según informó la Policía de Puerto Rico, agentes adscritos al precinto de Barrio Obrero atendían la escena, reportada a eso de las 5:20 a.m., tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre detonaciones en el área.

Al llegar al lugar, las unidades policíacas encontraron el cuerpo baleado de un hombre, quien al momento no había sido identificado.

La pesquisa fue referida a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan junto al fiscal de turno.