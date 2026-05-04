Asuntos relacionados con el descubrimiento de prueba y el intercambio de evidencia entre el ministerio público y la defensa, han retrasado el inicio del juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

El juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, reseñaló este lunes la vista de seguimiento para el 18 de mayo a las 9:00 a.m., mientras los fiscales y la defensa culminan el proceso de descubrimiento de prueba, la cual es extensa, antes de comenzar el juicio en su fondo.

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Las partes deben reunirse el 12 de mayo para intercambiar la información que falta, tales como documentos, interrogatorios, testimonios bajo juramento, grabaciones y vídeos, entre otros. La defensa debe recibir toda la prueba exculpatoria, si alguna, en poder del ministerio público.

Además, los fiscales presentaron un recurso en el que solicita al juez que reconsidere la moción de imputabilidad presentada por la defensa el 30 de abril en la que se les permite presentar dicha prueba.

Las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Athleyn Jiménez Emmanuelli y Rocío Revellés Ponce, pertenecientes a la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), plantean que Avilés Cabrera contaba con 17 años al momento de los hechos, siendo juzgada como adulto, y presenta una discapacidad intelectual documentada desde temprano en su niñez con “funcionamiento cognitivo equivalente al de una menor de aproximadamente 11 años de edad”.

Anthonieska Avilés Cabrera ( Itzel Rivera )

El viernes pasado dio inicio el juicio por jurado contra la coacusada del crimen, su progenitora, Elvia Cabrera Rivera, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, con el testimonio de tres agentes de la Policía que sentaron las bases sobre el inicio de los hechos.

Antes de iniciar el proceso, Cabrera Rivera, a través de la licenciada Mayra López Mulero, se declaró inocente en los dos cargos que pesan en su contra, que son: asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Elvia Cabrera

En el caso de Avilés Cabrera, quien enfrenta los mismos cargos, en concierto y común acuerdo, una vez concluya la evaluación de la prueba, sus abogadas estarán en posición de informarle al tribunal si el juicio será por jurado o por tribunal de derecho.