La Policía Municipal de Barceloneta, investigó una querella de agresión agravada, reportada en la madrugada de ayer, domingo, frente a un negocio en el mencionado municipio.

El querellante de 49 años, narró que que mientras se encontraba en el lugar, un hombre portando un cuchillo, le infligió una herida punzante en el lado derecho del abdomen.

El perjudicado fue atendido en el lugar por paramédicos quienes lo transportaron a una institución hospitalaria en Manatí.

Su condición fue descrita como estable.

Al momento, no se han efectuado arrestos. No se ha revelado el motivo de la agresión.

La División División de Delitos Contra la Propiedad del CIC de Arecibo continuará con la pesquisa.