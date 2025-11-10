El Negociado de Patrullas de Carreteras arrestó a 59 conductores en diferentes partes de la isla por manejar en estado de embriaguez, entre el 3 y 9 de noviembre.

Según el reporte, en ese período se expidieron 9,978 multas por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

Además, se intervino con 38 conductores no autorizados, dos por falsificación de tablillas y licencia, uno por manejar un vehículo hurtado, se confiscaron dos motoras y recuperaron 10 vehículos con gravamen de desaparecido.

En esos seis días ocurrieron cinco muertes por accidentes de tránsito en Coamo, Juana Díaz, Loíza, Ponce y Orocovis.

En lo que va de año se han reportado 217 casos, una diferencia de 35 menos, que el año pasado para la misma fecha.

Sobre los accidentes de tránsito en general, las estadísticas preliminares revelaron que se han investigado 606, una diferencia de 286 más que los reportados en el 2024.