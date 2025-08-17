Aunque el huracán Erin no tendría un impacto directo sobre Puerto Rico, las bandas asociadas a este sistema han dejado sentir sus efectos en algunos municipios del área metropolitana.

Árboles y postes caídos, ráfagas de viento, explosiones y algunas carreteras cerradas son solo algunos de los incidentes que usuarios en redes sociales han reportado en los municipios de Bayamón, Cataño y Toa Alta.

Específicamente y en medio de un apagón que llegó a dejar a más de 160 mil abonados sin servicio eléctrico, usuarios en redes sociales reportaron una explosión en una subestación eléctrica, cerca del centro comercial Plaza del Sol en Bayamón.

PUBLICIDAD

“El cielo se puso anaranjado y luego escuché un ruido”, manifestó un usuario que pensó que se trataba de un transformador, en su cuenta de Facebook. Mientras que varios usuarios subieron videos a las redes sociales en los que podía verse el voraz incendio. Primera Hora se comunicó con personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, quienes informaron que aunque no les había sido reportada la situación, habían despachado personal al lugar para atender el incidente.

Mientras que en sus redes sociales, el municipio de Toa Alta informó el cierre de la carretera 861, a la altura del área de las Curvas y la PR 819, a la altura de Bucarabones, debido a la caída de varios árboles en la vía de rodaje. “Personal municipal en el área atienden los casos. Por favor evitemos salir de los hogares, solo para casos de emergencias”, se indicó en la publicación, en la que se exhortaba al público a reportar cualquier evento a la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, a través del 787-870-1001.

En otra publicación, un ciudadano destacó la caída de un poste del tendido eléctrico cerca de la salida hacia Hato Tejas. El poste de concreto cayó sobre la vía de rodaje y varios carriles se encontraban obstruidos.

Tanto Bayamón como otros ocho municipios se hallaban bajo un aviso de inundaciones hasta la medianoche.