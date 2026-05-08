Un robo domiciliario a mano armada fue reportado la noche del jueves en Carolina, donde dos individuos encapuchados irrumpieron en una residencia de la urbanización Villa Fontana Park, según informó la Policía de Puerto Rico.

La querellante alegó que se encontraba en su residencia junto a su hija y la pareja de esta cuando dos sujetos entraron al lugar, a eso de las 9:18 p.m.

Uno de los sospechosos portaba un bate, mientras que el otro estaba armado con una pistola. Mediante amenaza e intimidación, los individuos lograron apropiarse de aproximadamente $3,000 en efectivo, varios celulares y un iPad.

Luego del asalto, los encapuchados huyeron del lugar a bordo de un vehículo color negro, sin que se reportaran personas heridas.

La agente Gabriela Fernández, del precinto de Carolina Norte y Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.