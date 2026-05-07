Agentes de la División de Drogas de Carolina arrestaron esta madrugada a un hombre durante un allanamiento en el barrio Saint Just, en Carolina, donde las autoridades ocuparon una gran cantidad de drogas y municiones.

Según el informe preliminar, los agentes diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en el Camino Los Andinos, donde arrestaron a Marvin Roberto Rey Cruz, de 30 años.

Rey Cruz presuntamente es uno de los líderes de una organización criminal que opera en el residencial Los Mirtos, también en Carolina.

Durante el allanamiento, los agentes ocuparon 2,404 cápsulas de crack, además de 4.6 gramos de marihuana, cigarrillos, nueve cargadores, 26 municiones y parafernalia.

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Asimismo, la Policía informó que fue ocupado un vehículo Nissan Kicks, en el que, según el reporte, se podía observar a simple vista la presencia de lo que aparentan ser armas de fuego en su interior, por lo que se solicitó una orden adicional de registro.

El caso está a cargo de los agentes Miguel Rivera y Jeffrey Rosado, bajo la supervisión del sargento Julio E. Maysonet García.