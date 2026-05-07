La Policía de Puerto Rico informó el miércoles que lograron identificado a un hombre hallado calcinado dentro de un vehículo incendiado en Aguas Buenas el pasado 14 de febrero.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue identificada como Melwin A. Benítez Falcón, de 37 años.

Los hechos se remontan a la noche del Día de San Valentín, cuando una llamada alertó al cuartel de la Policía sobre un vehículo en llamas en el sector Las Villas del barrio Sonadora.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el auto completamente quemado y, en el interior, el cuerpo calcinado de una persona que en ese momento no pudo ser identificada.

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El director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones de Caguas, el sargento David Correa, confirmó que, tras completarse los protocolos en el Instituto de Ciencias Forenses, se logró establecer la identidad del occiso.