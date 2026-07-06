El lunes dará comienzo una vista preliminar de una semana de duración contra el hombre acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk. La fiscalía intentará demostrar que dispone de pruebas suficientes contra Tyler Robinson, de 23 años, para que el caso pase a juicio. Esta vista supone la presentación de pruebas más importante del caso hasta la fecha. Una vez concluida la vista, el juez de distrito estatal Tony Graf deberá determinar si el caso debe seguir adelante.

Robinson está acusado de asesinato con agravantes por el homicidio de Kirk, ocurrido el pasado mes de septiembre en el campus de la Universidad de Utah Valley. Los padres de Kirk y su viuda, Erika Kirk, asistirán a la vista, según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas. Es la primera vez que la familia de Kirk estará en la sala del tribunal junto al hombre acusado de haberlo asesinado.

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Estas son los últimos acontecimientos en el caso:

Los abogados de Robinson intentaron evitar la pena de muerte

El juez de distrito estatal Tony Graf afirmó recientemente que los fiscales habían incumplido las restricciones que les había impuesto en cuanto a las declaraciones fuera de la sala del tribunal cuando el fiscal adjunto del condado de Utah, Christopher Ballard, declaró a un medio de comunicación que su oficina disponía de pruebas más que suficientes para condenar a Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk.

Los abogados de Robinson alegaron que los comentarios tenían por objeto influir en los posibles miembros del jurado. Como sanción, solicitaron al juez que impidiera a la fiscalía solicitar la pena de muerte.

Sin embargo, Graf afirmó que eso era demasiado severo y que los comentarios de Ballard no tenían mala intención.

El juez afirmó que cualquier posible problema de parcialidad podría resolverse ampliando el grupo de candidatos a jurado o interrogando más a fondo a los posibles miembros del jurado cuando el caso llegue a juicio.

¿Se enfrentará Robinson a la pena de muerte?

A raíz de la vista celebrada hoy, el caso pasa a centrarse en si hay pruebas suficientes para celebrar un juicio y si se justifica la pena de muerte, según ha declarado Paul Cassell, profesor de Derecho de la Universidad de Utah y exjuez federal.

Cassell afirmó que las pruebas hechas públicas hasta la fecha en los escritos judiciales sugieren que la fiscalía tiene «un caso abrumador».

«A estas alturas del caso, esto parece un éxito seguro, ya que la única cuestión es si existen fundamentos sólidos para seguir adelante con un juicio sobre el fondo del asunto», afirmó.

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En Utah, la pena de muerte solo es una opción cuando el delito presenta circunstancias agravantes. En el caso de Robinson, la fiscalía alegará que el tiroteo perpetrado por Kirk puso en peligro a otras personas presentes en el lugar.

¿Qué información se conoce públicamente sobre el caso?

Las autoridades han afirmado que se ha encontrado ADN que coincide con el de Robinson en el gatillo del rifle utilizado para matar a Kirk, en el casquillo del cartucho disparado, en dos cartuchos sin disparar y en una toalla utilizada para envolver el rifle.

Según han informado las autoridades, los padres de Robinson se habían enfrentado a él después de que las autoridades hicieran pública una foto de vigilancia del sospechoso y dieran detalles sobre el rifle. Sus padres le convencieron para que se reuniera con un amigo de la familia, un ayudante del sheriff jubilado que, según se informa, ayudó a organizar la entrega voluntaria de Robinson.

La fiscalía ha afirmado que Robinson dejó una nota a su compañero de piso, que también era su pareja sentimental, en la que se leía: «He tenido la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y voy a aprovecharla». También han señalado que le escribió a su compañero de piso en un mensaje de texto sobre Kirk: «Ya estaba harto de su odio. Hay odios con los que no se puede negociar».

Los abogados defensores intentaron, sin éxito, impedir que la fiscalía utilizara durante la vista las declaraciones grabadas del compañero de piso de Robinson. La defensa quería que el compañero de piso testificara en persona para que Robinson pudiera ejercer su derecho a cuestionar la credibilidad de los testigos que declaraban en su contra. Graf afirmó que el momento de interrogar a los testigos llegaría más adelante.

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Qué cabe esperar de la vista de hoy

El proceso se asemejará a un mini-juicio, y la fiscalía tiene previsto presentar pruebas de ADN que vinculan a Robinson con el presunto arma homicida, el testimonio de los investigadores, los resultados de la autopsia, las declaraciones de los testigos y el vídeo del asesinato de Kirk. No están obligados a presentar todas sus pruebas y pueden recurrir a información de segunda mano o a rumores.

Una vez concluida la vista, el juez de distrito estatal Tony Graf deberá decidir si el caso debe seguir adelante.

Los fiscales solo tienen que demostrar que existen motivos razonables para creer que Robinson mató a Kirk. Este criterio es menos estricto que el de un juicio, en el que los fiscales deben demostrar la culpabilidad «más allá de toda duda razonable».

La fiscalía expondrá sus argumentos contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk

Se espera que la viuda y los padres de Charlie Kirk comparezcan esta semana ante un tribunal de Utah, donde la fiscalía, que solicita la pena de muerte, alegará que el hombre acusado de matar al activista conservador debe ser juzgado por asesinato.

La vista preliminar de cinco días que comienza hoy será la primera ocasión en la que los familiares de Kirk se encuentren en la sala del tribunal de Utah junto al acusado, Tyler Robinson. La vista se retransmitirá en directo.

Robinson se entregó tras el tiroteo. La fiscalía alega que también envió un mensaje de texto a su pareja en el que confesaba los hechos y dejó una nota en la que decía que había tenido la oportunidad de matar a una de las principales voces conservadoras del país, «y voy a aprovecharla».

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Sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre los cargos que se le imputan en este caso.

Robinson, de 23 años, está acusado de asesinato con agravantes por el homicidio de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre, mientras este se dirigía a una multitud de miles de personas en la Universidad de Utah Valley. Sus abogados no se han pronunciado sobre su culpabilidad o inocencia.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.