Un hombre de 52 años fue arrestado anoche a las 9:17 p.m. en la Comunidad Estelas, del barrio Pueblo de Rincón, por embriaguez, accidente de tránsito y violación a la Orden Ejecutiva del Toque de Queda.

Según se informó, el intervenido conducía un auto Nissan, modelo D-21 del año 1986, y no tomó las debidas precauciones al tomar una curva e impactó un auto Toyota, Yaris, año 2016 que se encontraba estacionado en ese lugar. En el accidente no hubo heridos y los daños no fueron estimados.

El conductor fue trasladado a la División de Tránsito, donde se le practicó la prueba de aliento, quien arrojó 0.19% de alcohol en su organismo. El caso fue citado para una fecha posterior.