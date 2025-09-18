Agentes de la División de Drogas realizaron múltiples intervenciones el jueves en el área policiaca de Caguas y municipios cercanos, que resultaron en el arresto de varias personas y la ocupación de armas de fuego, sustancias controladas y dinero en efectivo.

En el residencial Raúl Castellón, fue arrestado José David Santos Algarín, de 37 años, a quien se le ocuparon 17 cápsulas de crack, 17 bolsas de cocaína, 44 bolsitas y 4 copos de marihuana, además de $202 en efectivo. Asimismo, en la calle El Troche, frente al Hospital Sanos, fueron detenidos Víctor García Fernández, de 44 años; Roberto José Álamo, de 43; y Rosalíz Hernández Massas, de 34. En esta intervención se ocupó una pistola Glock .40 con municiones, un vehículo Honda Accord del 2016, 13 bolsitas y 8 cigarrillos de marihuana sintética, y $2 en efectivo. En otro hallazgo dentro del mismo residencial, se confiscaron 45 pastillas y $240 en efectivo.

Por otro lado, se ejecutó una orden de allanamiento en un apartamento del edificio 20 del residencial Luis Muñoz Morales, en Cayey, donde fueron arrestados Christopher Fontánez Vega, de 24 años, y Enrique Torres Vicente, de 54. Allí se ocupó evidencia de marihuana, crack, heroína, cocaína y $776 en efectivo. En el mismo complejo, fueron detenidos Víctor Manuel Cruz Ortiz, de 53 años, y Héctor Pérez Fuentes, de 61, a quienes se les confiscaron 6 bolsitas de marihuana y 25 cápsulas de crack. Como parte de la misma investigación, también se ocupó un vehículo Toyota Corolla.

Finalmente, en la barriada Bunker, en la calle Costa Rica, fueron arrestados Luis Montañez Carrasquillo, de 57 años, y Anthony Díaz Correa, de 31, con la ocupación de 7 bolsitas de marihuana y $340 en efectivo.

Según las autoridades, los casos serán consultados con la Fiscalía de Caguas para la posible radicación de cargos durante el día de hoy.