El adulto mayor que fue asesinado esta mañana en su residencia ubicada en la carretera PR-450, a la altura del sector Palmarito en San Sebastián, fue identificado como Maximino Acevedo Vera, de 92 años, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El cuerpo del nonagenario fue localizado boca abajo en la parte posterior de la vivienda, con múltiples laceraciones y heridas visibles en el rostro y la cabeza, a eso de las 6:30 a.m.

“La persona yace en la parte posterior de su residencia. Estamos verificando el cuerpo, tiene algún tipo de laceración en el rostro. Será determinante el análisis forense para determinar la causa y manera de muerte”, dijo a Telenoticias el inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminalesen Aguadilla.

PUBLICIDAD

Acevedo Vera vivía en la parte baja de su casa de dos pisos. Arriba residía una enfermera, quien, según vecinos, escuchó gritos durante el suceso.

Las autoridades no descartan que el crimen ocurriera en medio de un robo domiciliario, ya que Acevedo Vera poseía propiedades en alquiler, cuya renta cobraba generalmente en efectivo.

Su vecino Víctor Martínez relató compungido ante las cámaras de Telenoticias que Acevedo Vera “era un caballero, muy decente, muy bueno”.

El caso quedó a cargo del fiscal Abdel Morales Villarrubia y el agente Miguel Chaparro Galloza, de la División de Homicidios de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Carlos Hernández Minguela y el teniente Orlando Camacho.

Este es el cuarto asesinato que se reporta en Puerto Rico desde anoche, sumándose a una ola de violencia que dejó a tres hombres muertos en apenas tres horas en Puerto Nuevo, Santurce y Ponce.