La violencia no dio tregua anoche en la isla pues en cuestión de horas tres hombres fueron asesinados en San Juan y Ponce, según informó la Policía de Puerto Rico.

El primer crimen se reportó a las 8:45 p.m. en Puerto Nuevo, donde una llamada al 9-1-1 alertó sobre un hombre tirado en la intersección de la avenida De Diego con la calle 48.

El occiso, de unos 40 años, presentaba una aparente herida de arma blanca en la espalda. Vestía un suéter gris, un pantalón corto verde y medias con diseño del personaje Hulk.

Casi una hora después, a las 9:25 p.m. en Ponce, las autoridades fueron notificadas sobre otro individuo tirado en la carretera 503, a la altura del barrio San Patricio. La víctima presentaba heridas de bala.

Más tarde, a las 11:04 p.m. en Santurce, agentes acudieron a la intersección de las calles Arúz y Dr. Manuel Fernández Pavía, donde localizaron el cuerpo de un hombre envuelto en un toldo blanco y una sábana negra.

El occiso, de tez blanca, de cinco pies con dos pulgadas de estatura y 130 libras de peso, presentaba múltiples heridas y abrasiones en el cuerpo. Vestía una camiseta negra con letras amarillas, un pantalón corto azul y tenis Puma blancos y crema.

Ninguno de los tres sujetos ha sido identificado.

Las divisiones de Homicidios de San Juan y Ponce investigan los hechos junto a la Fiscalía.