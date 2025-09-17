Cargos por un asesinato ocurrido la semana pasada en el sector La Vía de Aguadilla, fueron radicados hoy contra Reynaldo Ónix Chaparro Valladares, de 32 años y vecino de ese municipio.

A Chaparro Valladares se le imputaron cargos por asesinato en primer grado, transportación y uso de armas de fuego sin licencia y apuntar o disparar armas en público, por hechos ocurridos el 10 de junio, cuando se alega asesino a Juan Gabriel Acevedo Cruz, de 33 años y vecino de Rincón. El cadáver de Acevedo Cruz fue hallado en horas de la tarde del pasado martes bajo el puente del mencionado sector.

PUBLICIDAD

Se alega que el hombre recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, tras lo que el presunto asesino lanzó el cuerpo en un carrito de compras desde el mencionado puente.

Se informó que además de evidencia científica y la colaboración de varios testigos, la Policía logró recopilar evidencia fílmica que corrobora la versión del crimen. El caso fue investigado por el agente Juan Acevedo Rosado, de la división de Homicidios del CIC de Aguadilla, mientras que la fiscal Paola Reyes tuvo a su cargo la presentación del caso ante el juez Davier Alfaro Alfaro, del tribunal de Aguadilla, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a 500 mil dólares a Chaparro Valladares. El imputado sería ingresado en la Cárcel Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar contra el imputado fue señalada para el 2 de octubre.