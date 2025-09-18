Agentes de la División de Delitos Sexuales del área de Bayamón, junto al personal de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales del Tribunal de Bayamón, radicaron cargos contra Oscar Miranda Sánchez, de 47 años, por agresión sexual, actos lascivos, portación y uso de armas blancas y secuestro.

Según la investigación realizada por la agente María Santiago, el 25 de junio Miranda Sánchez presuntamente abordó a una joven de 21 años que caminaba por una avenida concurrida en Bayamón, la obligó a subir a su vehículo Nissan blanco bajo intimidación, y la trasladó a un área boscosa y solitaria, donde cometió los delitos.

El caso fue consultado con el fiscal Gabriel Rosa, de la Unidad Especializada del Centro Judicial de Bayamón, quien radicó los cargos.

El imputado fue presentado ante el juez Juan Portell, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en todos los cargos y le impuso una fianza global de $1,000,000, la cual no prestó.

Miranda Sánchez fue ingresado en la cárcel de Bayamón.