Una pareja de jóvenes vivió momentos de terror esta madrugada cuando presuntamente dos individuos armados en motoras los interceptaron en la carretera PR-123, en el barrio Salto Abajo de Utuado, y les robaron su auto.

Según la Policía, los presuntos delincuentes obligaron a la pareja a entregar el vehículo y luego lo abandonaron fuera de la carretera PR-123, a la altura del barrio Puente Blanco, completamente quemado.

El auto era un BMW azul de cuatro puertas, con la tablilla IEV-503.

Ninguno de los jóvenes resultó herido durante el carjacking.

La agente Mariel Ríos Heredia, del precinto de Utuado, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado.