Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón arrestaron ayer a una conductora en la intersección de las carreteras PR-2 y PR-29, en ese municipio, que transitaba en un vehículo con gravamen de desaparecido.

Los agentes Orlando Astacio y Arnalo Burgos realizaban un patrullaje preventivo cuando el sistema electrónico detectó que la guagua Nissan Rogue, color blanco y del año 2024, estaba reportada desaparecido y la detuvieron.

Al intervenir con la conductora de 27 años, percibieron un fuerte olor a marihuana que salía del interior y pudieron observar varios envases cilíndricos cerrados color blanco.

El agente Alexis Andino se personó al lugar junto al can Max, quien marcó positivo a sustancias controladas, que a través de la prueba de campo resultó ser marihuana.

Se le notificó al Departamento de la Familia para que asumiera la custodia provisional de una menor de 5 años, que viajaba en el vehículo.

Madre e hija fueron examinadas en un hospital y se encuentran en buen estado de salud, según el informe de novedades de la Policía.

La guagua fue ocupada y la mujer permanece detenida a la espera de que su caso sea consultado durante el día de hoy en la Fiscalía de Bayamón.