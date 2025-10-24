Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones y el “Task Force” del Servicio de Alguaciles Federales, diligenciaran una orden de arresto contra Roberto Maldonado Rodríguez, de 49 años, expedida por la jueza Cyndia E. Irizarry Casiano, del Tribunal de Arecibo, por cargos de asesinato, conspiración y violación a seis artículos de la Ley de Armas, con una fianza de $800,000.

El fugitivo y convicto federal, fue arrestado esta tarde en una residencia de la calle Latimer, en Santurce.

Los hechos por lo que fue acusado, ocurrieron en la madrugada del 14 de agosto de 2011, en Barceloneta donde se alega que Maldonado Rodríguez, junto a cuatro personas en común y mutuo acuerdo, asesinaron a balazos a Pedro Luis Pérez Soto, por motivos no revelados.

Este será llevado al Tribunal de Arecibo para el diligenciamiento de la orden y su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.