Un incidente con un bebé de apenas cuatro meses mantiene bajo investigación a las autoridades en Dorado, luego de que el menor resultara con un trauma cerebral tras una presunta caída, según informó hoy la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron el miércoles, 6 de mayo, alrededor de las 7:30 de la noche, en una residencia del barrio Mameyal.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada desde una institución hospitalaria alertó a la Policía sobre el menor, quien fue transportado inicialmente por Emergencias Médicas y referido a Centro Médico, donde sería intervenido. Su condición fue descrita como de cuidado.

En relación con estos hechos, la Policía arrestó a los padres del bebé, de 26 y 25 años. Estos se encuentran en espera de la posible radicación de cargos criminales.

El caso es investigado por agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, junto a la subdivisión de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Como parte del protocolo, el caso también fue referido al Departamento de la Familia.