Manuel Alejandro Soto, uno de los sospechoso de asesinar al barbero Carlos Louis Santiago Maestre en Arecibo el pasado 26 de abril, no prestó la fianza de $2.5 millones tras ser procesado el jueves en el Tribunal de Arecibo, luego de entregarse mediante un abogado.

Ficha policíaca de Manuel Alejandro Soto. ( Suministrada )

Tras su comparecencia ante la jueza Mirna Soliván Plaud, Soto fue ingresado en el complejo correccional 705 en Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar pautada para el próximo 21 de mayo.

Soto, de 23 años y vecino de Arecibo, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

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De acuerdo con la investigación, los hechos por los que se le acusa ocurrieron en la madrugada del 26 de abril frente al negocio Shanghai, en Arecibo. Presuntamente, Soto, junto a otro individuo identificado como Kalib Javier Rivera, abrió fuego contra Santiago Maestre, de 30 años y residente de Utuado, quien falleció en el acto.

Kalib Javier Rivera, también sospechoso del asesinato, aún no ha sido arrestado y continúa prófugo. ( suministrada por la Policía )

Soto se encontraba bajo probatoria de cuatro años y posee expediente criminal previo por sustancias controladas.

La Policía indicó que Rivera aún no ha sido arrestado y continúa prófugo.