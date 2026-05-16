Un hombre fue arrestado tras una persecución policíaca, luego que fuera sorprendido mientras conducía un vehículo hurtado.

La intervención se produjo a eso de las 10:50 de la mañana del viernes durante un patrullaje preventivo en la PR-5 en Bayamón.

La Policía identificó al detenido como Yomar A. Nieves Vázquez, de 32 años, y quien viajaba con una fémina como pasajera. Según un informe policíaco, una llamada alertó a las autoridades sobre un vehículo hurtado que transitaba por la mencionada vía. Tras esto, el agente Adam Del Toro, del precinto de Bayamón Centro, quien realizaba una ronda preventiva por la zona, divisó el vehículo e intentó seguirlo.

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Al percatarse de la presencia de los agentes, Nieves Vázquez emprendió la huida a bordo del vehículo, descrito como una Isuzu Rodeo color negra del 2004, con la tablilla FYG-835.

Durante la persecución, el vehículo se internó en la urbanización Forest View, donde el hombre perdió el control e impacto un poste, a la altura de la calle Dakar. Tras esto, los ocupantes del vehículo intentaron huir a pie, pero la fémina fue arrestada en la escena. Nieves Vázquez fue interceptado por agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón, quienes lograron ponerlo bajo arresto en la calle 17.

El caso fue consultado con el fiscal Alberto Cruz y en las próximas horas se estarían radicando cargos contra el dúo por violación a la Ley 8 de Protección Vehicular, entre otros.