La Policía informó que un empleado del municipio de Vega Alta fue arrestado luego que se presentara en horas de la tarde de ayer a su lugar de trabajo portando varias armas de fuego.

Los hechos que son investigados por el agente Ariel Rodríguez, del cuartel de distrito de Vega Alta, se registraron en la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de ese municipio.

De acuerdo con la información divulgada, el empleado, que se encontraba franco de servicio al momento del incidente, llegó en horas de la tarde a la mencionada oficina y de buenas a primeras, colocó varias armas de fuego sobre el escritorio de rescate, “y las manipuló en presencia de otros empleados”. A pesar que el incidente ocurrió ayer en la tarde, no fue hasta horas de la tarde de hoy que la Policía divulgó los mismos.

De la información no se desprenden las razones que habría tenido el empleado para presentarse al lugar portando armas de fuego, con que fin manipuló las mismas en presencia de sus compañeros ni específicamente a que se hace referencia al decir que manipuló las mismas.

Tampoco se ofreció el detalle de las armas utilizadas y si el empleado tenía licencia para las mismas. Se informó que las autoridades aguardaban por la posible radicación de cargos por violaciones a la Ley de Armas contra el hombre de 36 años durante el día de hoy.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre el incidente, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán reaccionó a lo ocurrido. En declaraciones escritas, la mandataria municipal indicó que tan pronto advino en conocimiento de la situación, el municipio inició una investigación interna, que incluyó entrevistas al personal de la Oficina de Manejo de Emergencias y que aguardan por la radicación de cargos para proceder con la destitución del empleado. “Este tipo de acción no será tolerada ni condonada”, afirmó la alcaldesa.