Como parte de un plan de trabajo del Negociado de Inteligencia y Arrestos Especiales de Mayagüez, las autoridades diligenciaron varias órdenes de arresto durante la jornada del martes, logrando tres intervenciones en distintos puntos de la isla.

El primero de los arrestos ocurrió a eso de las 10:30 de la mañana en el dealer de autos Subaru, ubicado en la avenida Kennedy en San Juan. Allí fue arrestado Miguel Echevarría Acevedo, de 58 años, quien era buscado por una orden de arresto por violencia doméstica bajo la Ley 54.

Ficha policíaca de Miguel Echevarría Acevedo, el hombre arrestado en un dealer de la avenida Kennedy en San Juan el martes. ( Suministrada )

Según la Policía, la orden fue expedida por el juez Emilio Mulero, quien le fijó una fianza de $10,000. Posteriormente, Echevarría Acevedo fue llevado ante la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan, donde se le leyeron las advertencias de ley. Al no prestar la fianza, fue ingresado en la cárcel de Bayamón.

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El arresto fue realizado por el agente Pérez, en unión al sargento Rubén Lamberty y el teniente Armando Santiago.

Más tarde, a eso de la 1:45 de la tarde, en la carretera 352 del sector Orama en Mayagüez, fue arrestado Benjamín Méndez Charon, de 26 años, quien era buscado por una orden bajo el artículo 4.01 de la Ley de Sustancias Controladas. La orden fue expedida por el juez Miguel Alameda Ramírez sin derecho a fianza.

El arresto fue realizado por el agente Andy Montañez junto al sargento Rubén Lamberty y el teniente Armando Santiago, de la División de Arrestos Especiales de Mayagüez.

Finalmente, a las 2:25 de la tarde, las autoridades arrestaron a Andy Cancel Vargas, de 43 años, en el barrio Lavadero de Hormigueros. Contra este pesaba una orden por desacato, con fianza de $1,500, emitida por el juez Roberto Cuerda Pérez.

Cancel Vargas fue llevado ante la jueza Jeisa González Del Toro del Tribunal de Mayagüez, donde se le informaron las advertencias de ley. El arresto fue ejecutado por el agente Nelson González en la calle Mango del mismo sector.