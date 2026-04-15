Un escalamiento con pérdidas valoradas en $70,000 fue reportado a eso de las 7:29 de la noche del martes en un apartamento del complejo Valles de Torrimar, en Guaynabo, según informó la Policía.

De acuerdo con la querellante, alguien forzó la puerta de la residencia y logró acceso al interior. Una vez dentro, los sospechosos se apropiaron de prendas en oro, gafas y carteras de la marca Louis Vuitton.

Además del botín en artículos de lujo, también cargaron con una cantidad sustancial de dinero en efectivo.

El agente Naud Avilés, adscrito al precinto de Juan Domingo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.