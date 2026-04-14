Una vecina de Hato Rey denunció haber sido víctima de un fraude a través de las redes sociales, luego que los representantes de una supuesta compañía de salud la timaran por la cantidad de $2,399.

Según un informe de la Oficina de Prensa de la Policía, el 12 de enero la mujer vio una publicación en la red social Facebook, en la que una empresa que se identificaba como “Salud Robótica Futura”, ofrecía un producto que le ayudaría a mejorar su salud. De inmediato la perjudicada se comunicó con la empresa para coordinar una cita de orientación, la que se realizó el mismo día.

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Según la víctima, durante la orientación los individuos le informaron que el alegado producto tenía un costo de $1,200 y procedieron a solicitarle información personal, para solicitar un préstamo para el financiamiento del producto, por la cantidad de $2,399.

Sin embargo, una vez completado el trámite, no recibió fecha para la entrega del producto. La mujer intentó comunicarse en varias ocasiones con la empresa pero no logró contactarlos ni ha vuelto a saber de ellos.

Agentes del cuartel de Hato Rey Este tomaron la querella y refirieron el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para investigación.