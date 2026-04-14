Un hombre murió luego que un vehículo le cayera encima mientras realizaba labores de mecánica.

Los hechos ocurrieron pasadas las 3:00 p.m. en el barrio Guilarte del municipio de Adjuntas. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente.

Según la investigación realizada por los uniformados, Jorge Rodríguez Rodríguez realizaba labores de mecánica bajo una guagua Nissan Xterra del año 2015, cuando quedó pillado bajo el vehículo. El hombre murió en el acto.

Agentes de la división de Homicidios de Utuado investigaron los hechos.