Un individuo contra el que pesaba una orden de arresto en ausencia por el asesinato de un barbero, reportado el 26 de abril en el pueblo de Arecibo, fue arrestado esta noche en Arecibo.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo llegaron hasta el residencial El Cotto de Arecibo, donde localizaron a Kalib Javier Rivera, de 19 años de edad. Al momento del arresto al joven se le ocupó una pistola con la serie mutilada y sustancias controladas. Una segunda persona fue arrestada durante la intervención.

Rivera fue acusado el 29 de abril junto a Manuel Alejandro Soto, de 23 años, por el asesinato de del barbero Carlos Louis Santiago Maestre, de 30 años y vecino de Utuado. El crimen se registró en la calle Delfin Olmo del casco urbano de Arecibo, luego que la víctima, alegadamente sostuviera una discusión con ambos hombres.

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La investigación policiaca en contra de los jóvenes incluyó el análisis de vídeos de cámaras de seguridad por parte del Centro de Recopilación, Análisis Y Diseminación de Inteligencia Criminal y ruedas de confrontación fotográfica. Santiago Mestre fue ultimado frente a un salón de belleza, luego de una discusión en un negocio en el que se encontraba.

Contra el dúo se radicaron cargos en ausencia por asesinato, y se le impusieron fianzas ascendentes a $2.5 millones a cada uno. Soto se entregó el pasado siete de abril, tras no prestar la fianza.

Rivera sería llevando ante un juez para diligenciar la orden de arresto en su contra y se espera que mañana se radiquen nuevos cargos en su contra por el arma y la droga ocupadas.