La Policía investiga el asesinato de dos hombres, reportados en horas de la noche de hoy en Gurabo.

Según la información preliminar ofrecida por la Policía, los hechos se reportaron a eso de las 8:52 de la noche, en la carretera 189, detrás del Altitude Trampoline Park, en la urbanización Monte Brisas de Gurabo.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron los cadáveres de dos hombres en el interior de un vehículo. Estos presentaban múltiples impactos de bala.

Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se harían cargo de la pesquisa.