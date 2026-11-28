Un hombre de 32 años murió baleado en la madrugada de este sábado, tras reportarse un incidente violento en un negocio en Caguas, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 2:05 a.m.

El reporte preliminar de la Policía detalla que el crimen ocurrió en el negocio Villa Victoria Sport Bar, localizado en la avenida Luis Muñoz Marín.

“Se recibe llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre persona herida de bala. Fue transportado en ambulancia a (una) institución hospitalaria, donde falleció mientras recibía asistencia médica”, informó la Policía.

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Sobre el móvil de los hechos, la Policía dijo que “el perjudicado se encontraba compartiendo en el establecimiento cuando resultó herido de bala en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

El occiso fue identificado en el reporte de novedades como Héctor Ribot Puchales, de 32 años y residente de Aguas Buenas.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas investigan.

Con este crimen, se han reportado 387 asesinatos en lo que va del año.