Durante la madrugada de este sábado se reportó un robo en una farmacia Walgreens que ubica en la carretera PR-1, a la altura del barrio Bairoa, en Caguas, según informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3:03 a.m., cuando un hombre logró acceso al interior del establecimiento y, mediante intimidación, se apropió de dos cartones de cigarrillos valorados en aproximadamente $200.

Tras cometer el robo, el sospechoso abandonó el lugar con rumbo desconocido. Nadie resultó herido durante el incidente.

El agente Ángel M. Ruiz Estrada, adscrito al distrito policiaco de Caguas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.