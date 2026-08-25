Un hombre de entre 30 y 40 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de hoy, martes, en la calle Frontera Final Park Court, en Río Piedras, informó la Policía.

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:20 a.m., cuando agentes adscritos al precinto de Río Piedras realizaban una ronda preventiva y encontraron en el pavimento el cuerpo baleado del hombre.

Al momento, la víctima no había sido identificada.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión con la fiscal Naomy Ruíz, quedó a cargo de la pesquisa.