Un hombre murió esta mañana tras ser apuñalado en una residencia ubicada en el kilómetro 10.5 de la carretera 435, en el barrio Perchas II de San Sebastián.

Según informaron las autoridades, una querella se recibió a las 8:21 a.m. de este viernes a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar, los agentes encontraron al hombre herido en medio de una discusión con su pareja consensual. Los paramédicos certificaron que no presentaba signos vitales.

En la escena se encontraban dos menores: una niña de 10 años y un niño de tres.

El occiso fue identificado como Eduardo Fuentes Serrano, de 32 años. La mujer de 31 años, pareja consensual de Fuentes Serrano, se encuentra detenida.

El agente Juan Acevedo y el fiscal José Rivera Loperena están a cargo de la investigación, que cuenta con la intervención de las divisiones de Violencia Doméstica y de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores.