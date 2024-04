Una presunta discusión entre un hombre y un comerciante culminó con el asesinato del dueño de otro negocio aledaño cuando se interpuso para evitar la agresión esta madrugada, en la calle 3 del barrio Villa Muñeco, en Culebra.

Según los informes preliminares, a eso de la 1:39 a.m. se alega que surgió una discusión entre el propietario del negocio El Caracol, quien posee licencia de portación de armas vigente, con un hombre no identificado, por motivos que no han sido revelados.

En ese momento el comerciante Alejandro Rivera Guzmán de 34 años, quien justo ayer, martes, cumplió años, y era el propietario del negocio de pinchos que ubica al lado, intentó intervenir para separarlos y fue baleado.

Un hombre de 29 años, identificado como Abimael Figueroa Resto, de 29 años, resultó herido de bala y su condición es de cuidado.

El occiso tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas y escalamiento, pero se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

Alejandro Rivera Guzmán, de 34 años, fue asesinado en el barrio Villa Muñeco, en Culebra. ( Suministrada Policía )

El comerciante de 38 años que disparó se encuentra detenido para fines investigativos y se le ocupó el arma de fuego.

El personal de la División de Homicidios de Fajardo y el fiscal de turno han confrontado problemas desde la madrugada para trasladarse a la isla municipio debido a las condiciones marítimas.

Se espera que durante la mañana el barco del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción logre transportarlos para investigar los hechos y la escena a fondo, y asumir la custodia del detenido.

El agente Luis Alejandro Velázquez, junto al fiscal Luis Carrau, tienen asignado el caso.

En lo que va de año se han reportado 154 asesinatos, 11 más que en el 2023 para la misma fecha.