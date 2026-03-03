Las autoridades investigan como un homicidio justificado el incidente ocurrido esta madrugada en frente a la discoteca District, en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce, que dejó el saldo de un hombre muerto y cinco heridos.

La pesquisa apunta a que los guardias de seguridad del negocio se defendieron del ataque de una pandilla armada que intentó entrar en violación a las normas establecidas.

“Hasta ahora se investiga como un homicidio justificado, ellos (guardias de seguridad) repelieron la agresión”, confirmó el director del CIC de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado.

Los sucesos se reportaron a eso de la 1:42 a.m. de hoy, martes, cuando un grupo de 10 a 15 personas armadas intentó entrar al club y la seguridad se lo impidió.

Esto generó una discusión e intercambio de disparos que culminó con uno de los pistoleros muerto y dos heridos de bala de gravedad, uno de ellos acompañante del occiso, y el otro alegó que era un cliente. Tres guardias de seguridad resultaron con heridas leves y se encuentran fuera de peligro.

La víctima era vecino del residencial Nemesio R. Canales, en Hato Rey y si se corrobora su identidad, figuraba como sospechoso de varios incidentes de violencia y tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas.

En la escena se han recuperado casquillos de pistola y armas largas. También se ocuparon tres armas de fuego y un rifle, dos de ellas al lado de la víctima y la otra al herido de gravedad.

Como evidencia se examinará el contenido de las cámaras de seguridad para corroborar las versiones ofrecidas a los investigadores.

Las seis pistolas y un rifle, que son armas legales, propiedad de los oficiales de seguridad del negocio fueron ocupadas para fines periciales.

Se indaga si hubo un incidente anterior en el que el grupo intentó también entrar por la fuerza al club de bailarinas exóticas.

El agente Michael Figueroa, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.