Un hombre de 58 años fue atrapado mientras robaba en la escuela Ramón Quiñones Pacheco, ubicada en la calle Federico García, en Fajardo.

La Policía informó que los hechos ocurrieron a eso de las 2:08 a.m. de hoy, sábado.

El informe policiaco detalla que “tras recibirse una alerta sobre un escalamiento en proceso en la escuela, los agentes acudieron al lugar, donde sorprendieron y arrestaron a un hombre de 58 años. Este había forzado la puerta de los baños y las ventanas posteriores de varios salones. El incidente fue captado mediante las cámaras de seguridad de una compañía privada”.

El agente Mario Edgardo Rijos Padilla, del distrito de Fajardo, investiga el incidente. Se detalló que consultará el caso con la Fiscalía para la posible radicación de cargos criminales.